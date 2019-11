Manovra: ok Ue ma rischio rispetto Patto

(ANSA) - BRUXELLES, 20 NOV - Via libera della Commissione Ue alla manovra italiana 2020, nonostante per Bruxelles "pone rischi di non rispetto del Patto di stabilità", ovvero potrebbe portare "ad una deviazione significativa dal cammino verso il rispetto dell'obiettivo di medio termine". Inoltre persiste il rischio di "non rispetto del benchmark di riduzione del debito", così come per Belgio, Spagna e Francia, scrive Bruxelles nella sua opinione. La Commissione Ue tornerà a valutare i conti pubblici in primavera. Il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis ha puntualizzato che nel caso di Belgio, Spagna, Francia e Italia "ci si aspetta che non rispettino la regola del debito" dal momento che "non hanno usato a sufficienza le condizioni economiche favorevoli per mettere in ordine i loro conti pubblici. Nel 2020 pianificano o nessun significativo aggiustamento o addirittura un'espansione".