Boresa: Milano gira in calo con Generali

(ANSA) - MILANO, 19 NOV - Piazza Affari gira in calo (Ftse Mib -0,63%) con lo spread tra Btp e Bund in crescita a 158,9 punti. Perdono quota Generali (-1,65%), maglia nera tra i titoli principali, insieme a Terna e Poste (-1,6% entrambe) e Fineco (-1,45%). Segnano il passo Amplifon (-1%), oggetto di prese di beneficio dopo 5 rialzi, mentre le affermazioni di ieri dell'amministratore delegato di Unipol Carlo Cimbri sul "necessario consolidamento bancario", favoriscono Bper (+2,47%).

Bene Azimut (+1,56%), Diasorin (+1,34%), Prysmian (+1,16%), Tim (+1,2%) e Ubi (+0,54%). Cauta Unicredit (+0,36%), debole Intesa (-0,21%). Gita in calo Fca (-0,57%) nonostante l'aumento delle vendite di auto in ottobre. Sotto pressione tra i titoli a minor capitalizzazione invece Bialetti (-12,93%) e Alerion (-3,38%).