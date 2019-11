Intelligenza artificiale contro rapine

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Individua, in pochi secondi, la comparsa di un oggetto anomalo e potenzialmente pericoloso come una valigetta lasciata incustodita, capisce se si stia verificando un furto o una rapina violenta dando così l'allarme.

L'intelligenza artificiale della Smart Detection sviluppata dall'azienda italiana TopNetwork dell'imprenditore Franco Celletti riesce a svolgere da sola questi e altri compiti con una serie sempre crescente di utilizzi per privati o istituzioni attraverso telecamere o robot. L'azienda realizza una piattaforma integrata che riceve i dati da diverse fonti come ad esempio i sensori e robot, li correla grazie all'intelligenza artificiale che impara progressivamente, predice gli eventi attraverso regole di correlazione personalizzate e infine controlla e supervisiona le specifiche esigenze. Altra applicazione, nell'ambito della Smart Data Analysis, è il web crawler: un software che individua i siti web impropri attraverso un'analisi sistematica dei contenuti.