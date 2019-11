Borsa: Milano tiene (+0,3%), bene Azimut

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - Piazza Affari si mantiene in rialzo (+0,3%) con lo spread stabile a 162 punti, legato alle difficoltà del Governo sull'ex-Ilva di Taranto. Gli acquisti si concentrano su Azimut (+2,66%), Hera (+2,21%), sull'onda lunga dei conti trimestrali, e Prysmian (+1,8%), selezionata per una commessa in Grecia per conto di Admie. Bene anche Stm (+1,38%) insieme ai rivali europei, mentre Saipem (+0,8%) riduce il rialzo dopo uno sprint su ipotesi di fusione con la norvegese Subsea7 (+2,12%). Prese di beneficio per Ferragamo (-1,65%), giù Italgas (-0,95%), più cauta Snam (-0,28%). Tra i titoli a minor capitalizzazione sprint di Restart (+10,31%) e Saes Getters (+4%), che ha diffuso ieri la trimestrale, mentre scivolano Beghelli (-6,11%) e Geox(-4,98%), anch'essa fresca di conti.

Cauta Mediaset (-0,33%), in vista di della scadenza del 22 novembre prossimo, termine ultimo per accordarsi con Vivendi (+0,69%) davanti al Tribunale di Milano. Cauta Banco Bpm (+0,2%), più vivaci Intesa (+0,54%) e Unicredit (+0,84%).