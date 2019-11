Borsa Milano male con Madrid, spread 154

(ANSA) - MILANO, 13 NOV - Piazza Affari scivola a metà seduta, con il Ftse Mib che cede l'1,4% mentre lo spread Btp-Bund risale a 154 punti base, in scia alle tensioni che percorrono il governo. L'incertezza politica pesa anche sulla Borsa di Madrid (-1,8%), peggior listino del Vecchio Continente, con l'alleanza a sinistra tra socialisti e Podemos che non è sufficiente a garantire la fiducia a un futuro governo.

A Piazza Affari, che ripiega dai massimi dell'anno, affonda Prysmian (-6,9%) dopo i conti deludenti dei nove mesi, mentre vanno male anche le banche con Unicredit (-2,7%), Banco Bpm (-2,3%), Ubi Banca (-2%) e Intesa (-1,9%). Prese di beneficio anche su Mediobanca (-1,1%) dopo la presentazione del piano.

Male Saipem (-2,7%) e Pirelli (-2,5%), che risente assieme alle auto delle rinnovate tensioni sui dazi. Fca perde l'1,7%.

In controtendenza Ferragamo (+3,6%) dopo i conti bene anche Diasorin (+1,45%) e Amplifon (+1%).