Bei:Asvis,Italia voti stop fondi fossili

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - "Domani potrebbe essere una giornata storica se il Cda della Bei decidesse di eliminare, dalla fine del 2020, ogni finanziamento a progetti basati sulle energie fossili, in linea con l'impegno dell'Ue a perseguire uno sviluppo pienamente sostenibile". E' quanto spiega Enrico Giovannini, portavoce dell'Alleanza italiana per lo Sviluppo sostenibile (ASviS) che auspica il voto a favore dell'Italia che confermerebbe così "il suo impegno verso la svolta green e il suo ruolo storico di leadership della Bei". "Costruire un'Europa a zero emissioni è una grande sfida: se non procederemo verso una rapida decarbonizzazione non riusciremo a rallentare il cambiamento climatico in modo da salvaguardare la sicurezza e il benessere della generazione attuale e di quelle future. Per questo - aggiunge Giovannini - chiediamo che il Governo sostenga la svolta proposta dalla Bei, perché da questo dipenderà anche attuazione del Green New Deal in Italia