Borsa: Milano +0,33%, bene banche

(ANSA) - MILANO, 12 NOV - Piazza Affari conferma l'avvio positivo con il Ftse Mib che guadagna lo 0,33% a 23.567 punti.

Bene il credito con Unicredit che sale dell'1,41% mentre lo spread resta stabile a 150 punti. Buon passo anche nel risparmio gestito per Azimut (+1,72%). Tra gli altri acquisti, in ripresa Ubi (+0,96%) dopo le vendite in scia alla trimestrale. Positive anche Bper (+0,54%) con i'a.d Vandelli che un'intervista apre al consolidamento del settore, Banco Bpm (+0,53%) e Mediobanca (+0,62%), che oggi presenta il piano industriale. Tra gli altri bene Fca (+0,65%) e Stm (+0,6%). Ancora in negativo Moncler (-0,83%) sui timori di una minore spesa dei consumatori cinesi. Vendite anche su Tim (-0,53%).

Marginale Atlantia (-0,04%). Fuori dal paniere principale prosegue l'intonazione rialzista di Salini Impregilo (+1,30%) e, sull'Aim, della matricola Matica Fintec (+1,38%).