Borsa: Europa in positivo, corsa Iliad

(ANSA) - MILANO, 12 NOV - Borse europee con intonazione positiva mentre l'indice d'area è in rialzo di un quarto di punto sostenuto in particolare da finanziari e industriali. In assenza di grandi spunti macro lo sguardo è rivolto più all'Asia e alle tensioni crescenti ad Hong Kong con nuovi scontri tra manifestanti e polizia. Tra le singole Piazze Londra guadagna lo 0,29% con Vodafone che sale di quasi un punto dopo i conti, Francoforte lo 0,32%, Parigi lo 0,16% con Iliad che vola a +17,8% dopo l'annuncio del lancio di un buy back da 1,4 miliardi e i risultati dei 9 mesi, e Milano lo 0,31% mentre Banca d'Italia condivide la stima di crescita dell'economia italiana dello 0,6% contenuta nella legge di bilancio. A Piazza Affari è in evidenza Mediaset (+3,2%) in scia alla crescita nel gruppo media tedesco Prosieben. Slancio anche per Salini Impregilo (+3,22%). Nel credito in evidenza Unicredit (+1,20%) mentre lo spread resta stabile a 150 punti.