Cambi: euro poco mosso a 1,1028 dlr

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Euro sostanzialmente stabile sul dollaro in avvio di settimana sui mercati internazionali. La moneta unica europea passa di mano a 1,1028 dollari in lieve rialzo contro quota 1,1023 di venerdì in chiusura di giornata.

L'euro scende leggermente sullo yen a 120,14