Borsa: Asia, crolla Hong Kong (-3%)

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - Borse in rosso in Asia e Pacifico con Hong Kong sotto pressione (-3%) dopo l'inasprimento delle proteste e gli spari della polizia su due manifestanti, con un morto e un ferito. C'è attesa inoltre per l'audizione del presidente della Fed Jerome Powell al congresso Usa mercoledì prossimo, per capire quali saranno le prossime mosse della Banca Centrale americana in tema di costo del denaro. Poco mossa Tokyo (-0,26%), mentre Shanghai ha ceduto l'1,83%, Taiwan l'1,31% e Seul lo 0,61%. In controtendenza Sidney (+0,72%), fiacca Mumbai (-0,28%), ancora aperta insieme alla già citata piazza di Hong Kong. In rosso i futures europei e americani, in attesa della produzione industriale in Italia e nel regno Unito, mentre dagli Usa non sono previsti dati. In calo di oltre i1% il greggio Wti mentre l'oro segna un rialzo dello 0,4%. In rialzo il dollaro sull'euro e sullo yuan, ma non sullo yen. L'inatteso calo delle vendite di auto in India non ha frenato a Tokyo Honda (+4,2%), spinta dalla trimestrale.