Poste: ricavi 9 mesi sopra 8 miliardi

(ANSA) - MILANO, 6 NOV - Poste Italiane ha chiuso i primi 9 mesi dell'anno con ricavi in crescita dell'1,7% a 8,08 miliardi di euro. Il risultato netto è salito del 2,6% a 1,08 miliardi e l'utile operativo del 2,1% a 1,54 miliardi. Approvata la distribuzione di un acconto sul dividendo di 15,4 centesimi su un totale di 46,3. "Siamo sulla buona strada - ha commentato l'amministratore delegato Matteo Del fante - per raggiungere gli obiettivi del 2019 in tutti i segmenti di business".