Borsa: Europa rallenta, Milano -0,1%

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - Rallentano le borse europee, tutte in territorio negativo, dopo l'aumento oltre le stime dei disoccupati tedeschi in ottobre. A fronte dei 3mila posti di lavoro in meno stimati dagli analisti se ne sono persi infatti 6mila. Londra cede lo 0,2%, Francoforte lo 0,35%, Madrid l'1,1% e Milano e Parigi girano in calo lasciando sul campo lo 0,1% entrambe. Negativi i futures Usa in attesa delle decisione della Fed sui tassi, prevista alle 20. Sugli scudi Fca (+8,4%) e Peugeot (+5,26%), che hanno confermato le trattative per una possibile fusione, mentre scivola Renault (-3,27%), tagliata fuori dal risiko. Riduce il rialzo Essilux (+0,52%) dopo i conti, mentre non si arresta l'emorragia di Pirelli (-6,6%) che ha diffuso la trimestrale nella vigilia a Borsa chiusa e ha rinviato a inizio anno la presentazione del nuovo piano industriale. Sotto torchio i bancari Deutsche Bank (-5,67%), Santander (-4,1%), Credit Suisse (-3%) dopo la trimestrale.