Borsa: Europa giù, future Usa negativi

(ANSA) - MILANO, 29 OTT - In calo le principali Borse europee, mentre sono sulla parità Parigi (+0,09%), con la fiducia dei consumatori stabile, e Milano (-0,9%), dopo che sono stati collocati i Bot con rendimenti in lieve rialzo. Le peggiori sono Londra, alla svolta sulle elezioni anticipate e con i prezzi delle case in calo, e Madrid (-0,6%), con le approvazioni dei mutui in discesa, seguite da Francoforte (-0,1%). In rosso i future Usa, coi prezzi delle case giù nelle maggiori venti città, mentre la Fed ha iniziato i due giorni di riunione, in cui deciderà sul taglio dei tassi, che gli analisti danno per probabile. L'indice d'area del Vecchio Continente, Stoxx 600, è in discesa (-0,4%). Patiscono auto e componenti: Volkswagen (-1,3%) e Fca (+0,5%), con in positivo solo Renault (+0,1%). Giù Pirelli (-0,6%) il giorno dei conti. In ordine sparso le banche, con rialzi per Unicredit (+1%), con lo spread verso 135, ribassi per Royal Bank of Scotland (-2,4%) e Cybg (-1,6%). Guadagnano i semiconduttori, con Asm (+2,6%) e Stm (+1,5%).