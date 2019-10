Poste:Farina,lavoriamo con piccoli comuni per sviluppo Paese

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Gli uffici postali "non sono e non saranno mai uffici qualunque ma un binario sempre disponibile su cui far transitare e viaggiare, in entrambe le direzioni, principi ed esigenze di uno Stato moderno e dei suoi cittadini".

Così la presidente di Poste Italiane, Maria Bianca Farina, aprendo la seconda edizione dell'evento di Poste Italiane dal titolo Sindaci d'Italia. "Fare tutto questo è possibile solo insieme alle comunità e alle amministrazioni locali, solo così possiamo contribuire allo sviluppo dell'Italia con particolare attenzione e impegno nei confronti delle aree meno densamente abitate e più disagiate, per contrastare lo spopolamento e la desertificazione", ha specificato Farina Nessuna azienda, ha concluso la presidente di Poste, "conosce e vive il territorio come noi, ecco perché continueremo ad affiancare e servire il Paese così come racconta tutta la nostra storia".(ANSA).