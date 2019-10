Imprese, 432.000 investono nel green

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Sono oltre 432 mila le imprese italiane che hanno investito nel periodo 2015-2018, o prevedono di farlo entro il 2019 in prodotti e tecnologie green per ridurre l'impatto ambientale, risparmiare energia e contenere le emissioni di CO2. E' quanto emerge dal decimo rapporto della Fondazione Symbola e di Unioncamere che sottolinea come si tratti del 31,2% delle imprese extra agricole. I lavoratori impegnati nel green sono ormai 3,1 milioni con una crescita di 100.000 unità nel 2018 (+3,4%), molto superiore alla media delle altre figure professionali (+0,5%).

"Solo quest'anno - si legge nel Rapporto - quasi 300 mila aziende hanno investito, o intendono farlo entro dicembre, sulla sostenibilità e l'efficienza". L'impegno negli investimenti green è significativo soprattutto nel settore manifatturiero dove le imprese che puntano alla riduzione dell'impatto ambientale e all'uso efficiente delle risorse energetiche sono più di una su tre (35,8%).