Borsa: Milano prosegue debole

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - La Borsa di Milano (-0,2%) prosegue debole, in linea con gli altri listini del Vecchio continente.

Piazza Affari è appesantita dall'andamento negativo delle banche. Gli investitori guardano al dibattito politico dopo le elezioni regionali in Umbria. In rialzo lo spread tra Btp e Bund che avvia le contrattazioni a 134 punti, con il rendimento del decennale italiano allo 0,97%.

In fondo al listino Ubi (-1,4%) e Terna (-1%). Tra le banche in rosso anche Banco Bpm (-1,3%), Intesa (-0,8%) e Unicredit (-0,5%), quest'ultima dopo la notizia di un accesso non autorizzato di dati. Debole Mediobanca (-0,1%), nel giorno dell'assemblea.

Contrastato il comparto dell'energia, con il prezzo del petrolio poco mosso, con Eni (-0,7%), Tenaris (+0,6%) e Saipem (+0,4%). Andamento positivo per Stm (+1,5%), Pirelli (+1,2%) e Fca (+0,6%).