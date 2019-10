Borsa: Europa senza scossoni su brexit

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - Le Borse europee non subiscono particolari scossoni dopo la decisione dei 27 Paesi Ue di accettare la richiesta del Regno Unito per un rinvio al 31 gennaio 2020 della brexit. Londra (-0,4%) è la peggiore tra i listini del Vecchio continente. In calo Milano e Madrid (-0,2%), Parigi (-0,1%) mentre è in controtendenza Francoforte (+0,1%).

A Piazza Affari peggiorano le banche e le utility. In rosso Ubi (-1,1%) e Banco Bpm (-1%). Debole Unicredit (-0,2%), dopo la notizia di un accesso non autorizzato di dati, e Mediobanca (-0,3%), nel giorno dell'assemblea.