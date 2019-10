Patuanelli, flat tax fino a 65mila euro

ANCONA - "Fino a 65mila euro avranno tutte le rassicurazioni del caso, sull'estensione che era prevista stiamo lavorando...". Lo ha detto ad Ancona il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli a margine dell'Assemblea nazionale della Cna rispondendo alle domande dei giornalisti a proposito della Flat tax e dell'estensione ai redditi tra i 65 mila e i 100 mila euro.

"Aver scongiurato l'aumento dell'Iva - ha aggiunto - ha fatto sì che ci fosse necessariamente concentrazione di risorse su quel canale".

Dopodiché, ha proseguito Patuanelli, "la legge di bilancio è una partita che si gioca in tanti tempi. C'è un tempo che è stato giocato che è quello della nota di aggiornamento al Def, il secondo tempo è stato quello del documento inviato all'Europa, adesso la legge di bilancio, la sua formulazione definitiva come esce dal consiglio dei Ministri verrà trasmessa alle Camere. Poi ci sono i tempi parlamentari. Io credo che ci siano ancora spazi per migliorare".