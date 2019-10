Cna, web tax,non accanirsi con i piccoli

ANCONA, "La diffusione della moneta elettronica deve essere accompagnata dal drastico abbattimento dei costi e delle commissioni, da meccanismi incentivanti e non da obblighi. Ma, prima di tutto, non deve essere rivolta contro alcune categorie professionali", dice il presidente della Cna, Daniele Vaccarino, all'assemblea nazionale in corso ad Ancona alla presenza del premier Giuseppe Conte e del ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli.

Vaccarino invoca "subito la web tax, perché è il momento di far pagare il giusto anche ai giganti della rete". E ha chiesto che il contrasto all'evasione fiscale venga condotto "senza criminalizzare indistintamente autonomi, artigiani, commercianti, professionisti e piccole imprese. Siamo stanchi di questo accanimento", invece di contrastare chi si usa "di sofisticati meccanismi elusivi,mette in atto truffe carosello;usa in modo illegittimo compensazioni e crediti fiscali,non ha una sede territoriale stabile e realizza profitti miliardari attraverso una organizzazione digitale".