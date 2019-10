100 case 100 idee, 'primarie' dell'ospitalità in casa

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Dalle grandi città ai piccoli borghi, in tutta Italia. Tutti insieme. Per stilare un manifesto su opportunità e sfide e confrontarsi con le istituzioni. Per la prima volta il popolo degli host, coloro che hanno scelto di aprire la propria abitazione al turismo, scende in campo e si incontra con 100 case 100 idee, primo grande evento nazionale di settore organizzato dalla community di host Airbnb.

L’appuntamento è per il 16 novembre, per quelle che sono già state ribattezzate le “primarie” dell’ospitalità in casa sui temi del turismo responsabile e sostenibile (www.100case100idee.it ).

"Sarà un'occasione per far sentire la propria voce e aprire un dialogo con gli amministratori locali e nazionali", racconta all'ANSA Annalisa, 39 anni, studi in conservazione dei Beni Culturali e oggi host Airbnb a Bologna. Già confermati eventi in città grandi e piccole (come Roma, Milano, Firenze, Venezia, Napoli, Bologna, Torino, Bari, Genova, Belluno e valli olimpiche, Parma, La Spezia, Cagliari, Palermo, Lecco, Como, Brescia, Siena, Agrigento, Varese, Monza e Matera), con i tavoli di confronto aperti a viaggiatori, ma anche associazioni, amministratori locali e cittadini. Ci si concentrerà in particolare su tre aree di discussione: la tematica ambientale (buon vicinato, rispetto dell'ambiente), quella sociale (sicurezza delle persone, qualità dell'ospitalità, rapporto fra politiche per il turismo e per la residenzialità) ed economica (pagamenti digitali e attività in regola con le norme amministrative e fiscali, indotto commerciale e supporto agli esercizi di vicinato). Per un settore a volte ancora visto con pregiudizio, ma in costante crescita: solo negli ultimi 12 mesi Airbnb ha superato i 10 milioni di arrivi (4,5 in estate), più della metà fuori dalle 5 mete più visitate e con un impatto economico sul territorio di 5,4 miliardi nel 2018.