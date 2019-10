Borse Asia deboli, sterlina in affanno

(ANSA) - MILANO, 23 OTT - Borse asiatiche fiacche mentre gli investitori continuano a monitorare il flusso delle trimestrali e i focolai di tensione geopolitica. Hong Kong cede quasi l'1% dopo che il Financial Times ha scritto di un piano di Pechino per sostituire la governatrice Carrie Lam. In calo anche Shanghai (-0,4%) e Shenzhen (-0,7%). Seul ha chiuso in rosso dello 0,4% mentre Tokyo è salita dello 0,3% e Sydney è rimasta piatta.

I Future sull'Europa e su Wall Street perdono terreno mentre la decisione del Parlamento britannico di bloccare l'accordo sulla Brexit strappato da Boris Johnson aumenta i rischi di elezioni anticipate. Resta così debole la sterlina, che scambia a 1,157 sull'euro e a 1,287 sul dollaro. Pochi i dati attesi oggi: negli Usa quelli sui prezzi delle case e sulle scorte e produzione di greggio, in Europa quello sulla fiducia dei consumatori.