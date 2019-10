Borsa: Europa contrastata, Milano -0,7%

(ANSA) - MILANO, 23 OTT - Borse europee in ordine sparso sulla scia dei listini Usa, poco mossi, per effetto della stagione delle trimestrali. Milano (-0,75%) è fanalino di coda, mentre Londra (+0,45%) è maglia rosa. In calo Parigi (-0,31%), positiva Francoforte (+0,14%), stabile Madrid (+0,03%). In rialzo a 134,8 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, mentre il greggio gira in positivo (Wti +0,02%). Gli occhi degli investitori sono puntati sulla Brexit, dopo il sì del Parlamento britannico all'accordo raggiunto con l'Ue, seguito però dalla bocciatura dell'iter accelerato per procedere. Sugli scudi la griffe della moda Pandora (+14,6%), spinta dagli analisti di Carnegie che consigliano di tenere il titolo in portafoglio dopo il lancio del nuovo piano.