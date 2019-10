Salvi gli Ostelli per la gioventù

(ANSA) - Sono passati al Senato, nelle commissioni Industria e Lavoro, gli emendamenti al dl 'salva-imprese' per la trasformazione in un ente pubblico non economico dell'Associazione alberghi per la gioventù (Aig), che gestisce gli ostelli per la gioventù. L'Associazione viene soppressa e nasce quindi un nuovo ente pubblico (denominato Eig), sottoposto alla vigilanza della presidenza del Consiglio. La dotazione organica dell'ente è fissata in 57 unità. Per gestire la fase di transizione è nominato un commissario straordinario. È previsto inoltre un finanziamento pari a 283 mila euro per quest'anno e 1,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.