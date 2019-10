Manovra: Ue, non rispetta calo debito

(ANSA) - BRUXELLES, 22 OTT - Il piano italiano "non rispetta il target di riduzione del debito per il 2020: lo scrive la Commissione Ue nella lettera all'Italia. La bozza prevede un peggioramento del deficit strutturale di 0,1% del Pil, "che manca il raccomandato aggiustamento strutturale di 0,6%", e "un aumento della spesa dell'1,9%, che eccede la riduzione raccomandata di almeno lo 0,1%". Elementi che "appaiono non in linea" con le raccomandazioni, puntando ad un rischio di deviazione significativa" dallo "sforzo raccomandato".