Borsa: Europa stenta, solo Londra su

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - Rallentano le principali Borse europee, in rosso o piatte, tranne Londra (+0,7%), mentre procede stentata anche Wall Street, diffusi i dati Usa di settembre sulle vendite di case esistenti, scese più delle attese degli analisti. La Brexit resta un'incognita ferma a dichiarazioni d'intenti e la Commissione Ue chiede chiarimenti sulle manovre a Italia, Spagna, Portogallo, Francia e Belgio.

Madrid va giù (-0,6%), galleggiano Francoforte (-0,03%), Parigi (-0,04%) e Milano (+0,08%) con lo spread sopra 129.

Unico settore in positivo è il petrolifero, col greggio in rialzo (wti +0,9%), con guadagni per Polskie Gornictwo (+2,6%), Omv (+1,6%), Equinor, Neste Oij e Bp (+1,4%), Eni (+0,7%). Per l'auto bene i componenti, con crescite per Continental (+3,5%) dopo i conti e Pirelli (+0,8%), mentre vanno in ordine sparso i costruttori, come Fca (-0,7%) e Daimler (+0,7%).

Banche in ordine sparso, con perdite per Aib (-4%), Caixa (-3%) e Unicredit (-0,5%) e guadagni per Cybg (+2,8%), Bper (+1%) e Intesa (+0,7%).