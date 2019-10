Borsa: Europa chiude incerta, su Londra

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - Chiusura debole per le principali Borse europee, tranne che per quella di Londra (+0,6%) a 7.212 punti, mentre il nodo Brexit resta da sciogliere. In negativo Madrid (-0,2%) a 9.380 punti e piatta Francoforte (+0,05%) a 12.754 punti. In leggero rialzo Parigi (+0,1%) a 5.657 punti.