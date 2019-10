Lavoro:alleanza per battaglia sicurezza

(ANSA) - NAPOLI, 17 OTT - "La sicurezza di chi lavora è una priorità sociale ed è uno dei fattori più rilevanti per la qualità della nostra convivenza": queste le parole pronunciate pochi giorni fa dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in relazione al tema della sicurezza sui luoghi di lavoro. Lo ricordano gli organizzatori dell'HSE Symposium che conclude a Napoli i lavori del suo secondo anno di attività venerdì 25 e sabato 26 ottobre in un convegno programmato nel Nuovo Policlinico della 'Federico II'. Salute, sicurezza sul lavoro e ambiente ma anche innovazione, aggiornamento, formazione e spazio alle idee dei giovani ricercatori. É la mission di HSE Symposium "e tante sono le adesioni e gli interventi previsti all'evento". Saranno presenti esponenti del Governo, della magistratura, della Chiesa, fino ai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. "Ogni uomo o donna che muore sul posto di lavoro - sottolinea Luigi D'Oriano, presidente di Ebilav - rappresenta un dramma che coinvolge tutta la società".