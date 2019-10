Buffagni, non cambiare norme partite Iva

(ANSA) - ANCONA, 17 OTT - "Sto leggendo delle anticipazioni sul tema delle partite Iva: credo non sia corretto che l'anno scorso si sia messo in legge di bilancio per le partite Iva in un certo modo e quest'anno la si stravolga, non è serio da parte di chi governa ogni anno cambiare le norme". Lo ha detto ad Ancona, in merito alla manovra del governo, il viceministro dello Sviluppo economico Stefano Buffagni a margine un convegno di Confindustria Marche, Fondazione Merloni e Fondazione Marche sul futuro della manifattura. "E siccome governiamo noi - ha aggiunto - credo sia importante che noi come governo e come parlamentari ragioniamo per tutelare chi si è impegnato a mettersi in proprio con delle regole che lo Stato gli ha posto e che non possono cambiare tutti gli anni".