Borsa: Milano piatta, bene Poste e Terna

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - Avvio di seduta incerto per Piazza Affari, che si muove intorno alla parità (+0,1%) in linea con gli altri listini europei, preoccupati che anche l'accordo sulla Brexit negoziato dal premier britannico, Boris Johnson, possa naufragare. A Milano si mettono in luce Poste (+1,4%), Terna (+1,1%), Diasorin (+1%) e Snam (+0,9%) mentre tra i bancari avanzano Banco Bpm (+0,9%) e Bper (+0,7%). Poco mossa Mediobanca (+0,2%), con Del Vecchio che affida il suo affondo agli advisor di Jp Morgan. Avanza Atlantia (+0,4%) mentre arriva un nuovo rinvio su Alitalia. Poco mossa Tim (+0,06%) mentre si fa largo il nome di Salvatore Rossi per la presidenza. Vendite su Campari (-1,1%), Saipem (-0,8%), Tenaris (-0,8%) e Nexi (-0,5%). Debole Leonardo (-0,6%), che risente della guerra scatenata dalla Turchia contro i curdi in Siria.