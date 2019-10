Tim:Rossi accetta candidatura presidente

Salvatore Rossi ha sciolto la riserva e accettato la candidatura per la presidenza di Tim.

Dato in pole position già negli ultimi giorni il nome dell'ex direttore generale di Bankitalia sarà all'esame del comitato nomine già convocato questo venerdì. Il passaggio servirà per un parere non vincolante del comitato sul candidato da portare al Cda in programma il 21 ottobre. Si è così trovata al quadra, salvo sorprese dell'ultima ora, sul sostituto di Fulvio Conti, dimessosi da presidente 20 giorni fa.