Borsa: Europa chiude contrastata

(ANSA) - MILANO, 16 OTT - Chiusura in ordine sparso per le principali Borse europee, con Londra in negativo (-0,61%) a 7.167 punti, sulle incognite della Brexit. In positivo invece Madrid (+0,33%) a 9.386 punti e Francoforte (+0,32%) a 12.670 punti, mentre ha terminato la seduta piatta Parigi (-0,09%) a 5.696 punti.