Borsa: Milano corre, rally Pirelli

(ANSA) - MILANO, 15 OTT - Le attese e le voci che si rincorrono su un accordo fra Bruxelles e Londra sul filo di lana per la Brexit danno una spinta a Piazza Affari al pari degli altri listini europei. Milano poco attenta alle stime del Fmi, come peraltro le altre piazze finanziarie, e alla manovra in arrivo chiude così in rialzo dell'1,21% sostenuta dal rally del'industriale Pirelli (+3,5%), del tecnologico Stm (+2,45%) e dalle banche guidate da Unicredit (+3,18%) con lo spread in lieve calo a 135 punti base: Banco Bpm (+2,8%), Fineco (+2,71%), Bper (+2,15%) e Mediobanca (+2,08%). In fondo al listini principale arretrano Juventus (-1,15%) e i difensivi Italgas (-0,73%) e Snam con A2a (-0,53% entrambi). Fuori dal Ftse Mib Mediaset sale dell'1,69% mentre Vivendi cambia la strategia legale. Ritraccia Gedi (-1,88% a 0,28 euro) dopo il balzo della vigilia con la lite in famiglia per il gruppo editoriale e fanno un passo indietro di Cir (-0,53%) e Cofide (-0,44%).