Borsa: Milano +0,6% con Pirelli e banche

(ANSA) - MILANO, 15 OTT - Piazza Affari si conferma in rialzo con il Ftse Mib che guadagna lo 0,6% a a 22.231 punti. In luce Pirelli che sale dell'1,47% e buon passo poi per Poste (+1,27%), Cnh (+1,28%) e Tenaris (+1,22%).

Acquisti anche sulle banche con Fineco che segna un +1,23% e, a seguire, Mediobanca (+1,14%) , Mps (+1,02%), Unicredit (+0,88%) mentre lo spread tra btp e bund è a 136 punti base.

Cauta Atlantia (+0,4%) nel giorno del cda che dovrebbe dare il via libera alla partecipazione al salvataggio di Alitalia. Prese di beneficio su Gedi (-1,37%) dopo la corsa della vigilia sull'offerta di Carlo De Benedetti respinta da Cir (-0,95%).

Corre Cucinelli (+5,08%) con Goldman che ha promosso il titolo a buy.