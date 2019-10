Borsa: Europa termina in decisa crescita

(ANSA) - MILANO, 15 OTT - Le borse europee terminano in decisa crescita aiutate dalle voci di un accordo raggiunto sul fil di lana fra i negoziatori Uk e Ue per la Brexit. Mentre la sterlina si è rafforzata Londra, dopo una seduta debole, ha azzerato le perdite e concluso quasi stabile (-0,03%). Hanno invece allunga il passo chiuso in decisa crescita Francoforte (+1,15%) e Parigi (+1,05%).