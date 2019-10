Borsa: Europa resta rialzo,Milano +0,56%

(ANSA) - MILANO, 15 OTT - Le Borse europee si confermano positive a metà seduta con l'unica eccezione di Londra (-0,18%) sull'attesa dell'esito dei colloqui tra Londra e Bruxelles sulla Brexit. Sugli stessi livelli Parigi (+0,69%) e Francoforte (+0,6%) con la fiducia degli investitori in Germania che è diminuita leggermente ad ottobre, segnando però un risultato migliore rispetto a quanto previsto dagli analisti. Milano guadagna lo 0,56% con il Ftse Mib a 22.222 punti mentre secondo quanto certificato da Bankitalia il debito pubblico ad agosto ha segnato una flessione. Sempre in evidenza Pirelli (+1,95%) e Poste (+1,98%) e fuori dal paniere principale Brunello Cucinelli (+5,9%) sul buy di Goldman. Prese di beneficio su Gedi (-1,37%) dopo la corsa della vigilia sull'offerta di Carlo De Benedetti respinta da Cir (-0,95%). Lo spread tra btp e bund è in area 135 punti base.