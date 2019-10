Borsa Europa positiva malgrado stime Fmi

(ANSA) - MILANO, 15 OTT - Si confermano positive le Borse europee in scia all'avvio in rialzo di Wall Street dopo le trimestrali diffuse da una nutrita pattuglia di grandi banche Usa. Le stime del Fmi su un rallentamento delle economie mondiali non frenano per ora gli acquisti e in Europa l'unico listino debole fin dall'avvio resta Londra (-0,34%) con la sterlina forte in attesa che si sciolga il nodo Brexit. Bene invece Parigi (+0,63%), Francoforte (+0,49%) e Milano (+0,57%) dove di mettono in luce Pirelli (+2,14%), Poste (+1,84%) e Stm (+1,55%).