Manovra: Landini, 11 mld in più di investimenti in tre anni

In manovra ci sarà la previsione di 11 miliardi aggiuntivi di investimenti pubblici in tre anni. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, al termine dell'incontro al ministero dell'economia. "Destinare più risorse alla riduzione del cuneo fiscale significa anche ampliarne la platea, andando oltre la soglia dei 26 mila euro" ha anche detto Landini. "Gli stanziamenti per il rinnovo dei contratti pubblici permettono di superare le cifre dell'ultimo rinnovo" ha sottolineato il segretario della Cgil concludendo: "Il governo si è impegnato ad aprire un confronto sulla riforma della previdenza, che porti a dei risultati entro l'aprile del 2020".