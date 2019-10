Alitalia,voci nuova richiesta di proroga

Si moltiplicano le voci di una nuova richiesta di proroga per Alitalia. Man mano si avvicina il 15 ottobre, data di scadenza per la presentazione delle offerte vincolanti per il salvataggio della compagnia, da più fonti si indica la possibilità di una nuova richiesta di proroga del termine. A decidere saranno, formalmente, i commissari straordinari. Ma certo il governo avrà l'ultima parola. Secondo indiscrezioni lunedì o già nel week-end il premier Giuseppe Conte potrebbe sentire i vertici di Fs e Atlantia per essere aggiornato sul dossier. Sempre per il 15, Atlantia ha riaggiornato il suo Cda. Al termine della riunione di martedì prossimo il cda della società che fa capo alla famiglia Benetton dovrebbe esprimere il proprio orientamento sia sul dossier, sia sull'andamento della trattativa sia su una sua eventuale disponibilità a proseguire la trattativa in caso di proroga.

Negli ultimi giorni il riproporsi di Lufthansa sembra aver ulteriormente complicato il dossier.