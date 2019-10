Cambi:euro in rialzo a 1,098

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Euro in rialzo all'avvio della giornata dove sale dello 0,12% a 1,098 dollari. Gli investitori guardano all'inizio dei negoziati di alto livello che si svolgono a Washington fra Usa e Cina sui dazi nei quali l'amministrazione Trump vorrebbe, secondo la Bloomberg, proporre un accordo sui cambi come premessa alla trattazione di temi quali proprietà intellettuale e trasferimenti di tecnologia.

Avanza la sterlina (+0,1% a 1,222) con i negoziati sulla Brexit fra Londra e Bruxelles di nuovo in stallo e un duro confronto fra le parti sulle responsabilità.