Borsa:Milano regina d'Europa in chiusura

(ANSA) - MILANO, 10 OTT - Piazza Affari ha chiuso in rialzo (Ftse Mib +1,03%), regina in Europa, una seduta scaldata dalle attese per i colloqui tra Usa e Cina sui dazi. Sono previsti per domani, con l'arrivo a Washington del vicepresidente cinese Liu He, e favoriscono anche a Wall Street (Dow Jones +0,8%). In ripresa gli scambi per oltre 2 miliardi di euro di controvalore, mentre lo spread ha chiuso stabile a quota 142,8 punti. Sugli scudi Pirelli (+4,31%), Cnh (+3,64%) ed Fca (+2,83%), in linea con l'andamento del settore auto in Europa, in vista di un accordo sui dazi. Sotto i riflettori Unicredit (+3,98%) il cui amministratore delegato Jean Pierre Mustier ha confermato un rapporto fra attivi e sofferenze al 3,5% entro il 2021 e le cessioni di attività secondarie previste dal Piano. Bene anche Banco Bpm (+3,13%), Ubi (+2,24%) e Intesa (+2,19%), più cauta invece Mediobanca (+1,52%).