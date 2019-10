Intesa: Messina, terza in Europa per capitalizzazione borsa

(ANSA) - BARI, 9 OTT - "Come capitalizzazione di Borsa, Intesa Sanpaolo è terza in Europa dietro a Santander e Bnl Paribas e capitalizza quanto la sommatoria di Deutsch Bank e Societè General". Lo ha detto il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, parlando nella sede del gruppo Angel a Mola di Bari ad un incontro per la presentazione della start up MatiPay. (ANSA).