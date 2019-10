Campari compra Ancho Reyes e Metzcal

(ANSA) - MILANO, 9 OTT - Campari ha acquisito da un gruppo di imprenditori messicani le quote di controllo di Licorera Ancho y Cia e Casa Montelobos. Le due società sono rispettivamente proprietarie dei brand super premium Ancho Reyes e Montelobos Mezcal. Ancho Reyes è un liquore naturale dal gusto piccante, ottenuto dalla lavorazione di peperoncini di tipo ancho e poblano coltivati nel suolo vulcanico di Puebla in Messico. Il prodotto rappresenta un ingrediente base di cocktail innovativi e si adatta alle tendenze della mixology. Montelobos è un mezcal, vale a dire un distillato alcolico prodotto dalle piante di agave in Messico, artigianale, che nasce dalla visione e dalla passione dal distiller messicano Iván Saldaña, esperto in materia di mezcal e agave. Il prezzo totale dell'acquisizione per il 51% delle due società è pari a 35,7 milioni di dollari (32,7 milioni di euro).

Le rimanenti quote sono soggette a opzioni call e put che potranno essere esercitate dal 2024.