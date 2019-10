Acca Kappa apre flagship store in Cina

(ANSA) - TREVISO, 9 OTT - I prodotti di Acca Kappa arrivano in Cina, grazie all'apertura di un flagship store su Tmall Global, la piattaforma B2C del Gruppo Alibaba. L'azienda di Treviso, fondata da Hermann Krüll nel 1869, specializzata nella produzione di spazzole, fragranze, profumazioni per la casa, prodotti per la cura del corpo e capelli, spazzolini da denti e dentifrici, apre una partnership tra la principale piattaforma di cross border e-commerce in Cina. "Per la nostra azienda - osserva l'ad e presidente Elisa Gera Krull - si tratta di una sfida importante e ci sentiamo assolutamente pronti a soddisfare le aspettative di un mercato in grande crescita dove i gusti dei consumatori sono molto attenti allo stile e al design italiano e, nel nostro caso, sono affascinati anche dalle lavorazioni artigianali".