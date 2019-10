Nasce VatiVision per streaming on demand

(ANSA) - MILANO, 7 OTT - Nasce VatiVision per gestire il servizio di video distribuzione mondiale in modalità streaming on demand di contenuti religiosi, artistici e culturali ispirati al messaggio cristiano. L'azienda, di diritto italiano, ha come azionisti Vetrya, al 25%, quotata sul mercato Aim di Borsa Italiana, e al 75% Officina della Comunicazione. Il servizio VatiVision verrà lanciato nel primo trimestre del 2020 e nasce con gli stessi obiettivi di Officina della Comunicazione, che in questi anni ha realizzato in collaborazione con diversi enti vaticani documentari, serie tv e film. La piattaforma prevede una diffusione a livello mondiale con un'offerta di contenuti in streaming on demand per diffondere temi e valori cristiani attraverso strumenti e i linguaggi moderni, ottimizzando al massimo l'efficienza distributiva in modalità multi-device: web, smartphone, tablet, connect tv, game console, set top box.