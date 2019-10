Borsa: Europa positiva, Milano +0,45%

(ANSA) - MILANO, 7 OTT - Le Borse europee restano poco mosse, ma comunque positive, dopo l'avvio negativo di Wall Street con gli acquisti che si concentrano sul settore alimentare ed energia. Londra segna un +0,40% mentre non c'è stata alcuna ingiunzione preventiva al premier britannico di chiedere un rinvio della Brexit oltre il 31 ottobre se entro due settimane non verrà trovato un accordo con l'Ue. Parigi registra invece un +0,29% e Francoforte un +0,38% con gli ordini di fabbrica che ad agosto sono stati peggiori delle stime. Milano è la migliore con il Ftse Mib che sale dello 0,45% a 21.565 punti. In testa si confermano Amplifon (+2,89%), Saipem (+2,7%). E, a seguire, Poste (+2,25%), Recordati (+1,52%), Ubi (+1,48%) e Tim (+1,21%). Fuori dal paniere principale male Safilo (-8,8%). Sull'Aim resta sotto scacco Bio On (-20,2%) con la Consob attiva su possibili abusi di mercato. Lo spread tra btp e bund è sotto i 142 punti base.