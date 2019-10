Bio-on sotto pressione in Borsa

(ANSA) - MILANO, 7 OTT - Bion-on è tornata agli scambi ma resta sotto pressione in Borsa dove cede sull' Aim il 15% a 7,24 euro. A far ripartire le vendite sono state le ipotesi di stampa di una stretta della Consob negli accertamenti partiti la scorsa estate dopo l'attacco sferrato dal fondo Quintessential alla società di bio plastiche, che ne ha provocato il tracollo a Piazza Affari.

In un mercato come l'Aim che non è sottoposto alla vigilanza della Commissione, l'autorità può muoversi solo nel caso di profili di market abuse, ossia di manipolazione di mercato con la diffusione di notizie che impattano sull'andamento del titolo. Ed è quello che l'authority di Borsa sta facendo da più di due mesi con una serie di verifiche a 360 gradi che non riguardano soltanto Bio-on ma la stessa Quintessential.