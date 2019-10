Accordo Iit -Confartigianato Vicenza

(ANSA) - VICENZA, 5 OTT - La robotica collaborativa in ambito industriale è una delle aree di attività alle quali punta l'accordo siglato oggi tra Confartigianato Imprese Vicenza e l'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, attraverso il DIH (Digital Innovation Hub). L'obiettivo è quello di sfruttare sempre più l'innovazione come strumento di crescita nelle pmi.

Il percorso avviato darà l'opportunità di testare la praticabilità e l'efficienza dei prodotti della ricerca di Iit nel tessuto produttivo vicentino.

Robotica, nanomateriali, tecnologie per le scienze della vita e scienze computazionali saranno le macro aree oggetto dell'accordo, con particolare attenzione alla robotica collaborativa. L'importanza strategica di questo accordo triennale per lo sviluppo della ricerca e del suo trasferimento sul mercato è stata illustrata da Daniele Pucci, team leader per la robotica dell'Istituto Italiano di Tecnologia, e da Pietro Francesco De Lotto, direttore generale di Confartigianato Vicenza, in occasione del Citemos