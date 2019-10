Cresce propensione risparmio.Spesa ferma

(ANSA) - ROMA, 04 OTT - La propensione al risparmio delle famiglie nel secondo trimestre del 2019 è stata pari all'8,9%, in aumento di 0,8 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Lo rileva l'Istat, spiegando che il rialzo "riflette una crescita della spesa per consumi finali decisamente meno sostenuta rispetto a quella registrata per il reddito disponibile lordo". La spesa infatti rimane quasi ferma rispetto al trimestre precedente (+0,1%). Nel secondo trimestre anche il reddito disponibile delle famiglie consumatrici(+0,9%) è in aumento rispetto al trimestre precedente, sia in termini nominali sia in termini reali, ovvero di potere d'acquisto. Si registra così un'accelerazione a confronto con i primi tre mesi dell'anno. Quanto alla capacità di spesa, il progressivo recupero, si spiega, è favorito dalla "dinamica quasi nulla dei prezzi al consumo".