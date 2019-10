Pernigotti cede gelati al Gruppo Optima

(ANSA) - ALESSANDRIA, 1 OTT - Il ramo gelati della Pernigotti di Novi Ligure passa al Gruppo Optima, leader mondiale nella produzione di ingredienti per il gelato. Lo rende noto l'azienda di Novi Ligure, secondo cui il Gruppo Optima rappresenta "la scelta migliore e più concreta per il futuro e la crescita della divisione Ice & Pastry". Il progetto è stato illustrato oggi al Mise, dove verrà approfondito nell'incontro di domani.

La svolta dopo che nei giorni scorsi era saltata la trattativa per la cessione del ramo gelati con la Giordano Emendatori. Pernigotti, oltre a restare titolare del marchio Pernigotti 1860, manterrà la proprietà del sito produttivo di Novi Ligure garantendo la produzione di preparati per gelato, cioccolato, praline e torrone - già ripartita - tramite l'impiego del personale, dei macchinari e dello storico know-how.

"Nel Gruppo Optima abbiamo trovato sia il soggetto ideale a cui cedere la divisione Ice&Pastry che un possibile partner di lungo periodo", annuncia Pierluigi Colombi, Cfo di Pernigotti.