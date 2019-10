Borsa: Europa chiude in flessione

(ANSA) - MILANO, 1 OTT - Seduta in negativo per le Borse europee in scia ai dati deludenti sul comparto manifatturiero del Vecchio Continente e degli Stati Uniti. Parigi cede l'1,41% con il Cac 40 a 5.597 punti, Francoforte lascia l'1,32% con il Dax a 12.263 punti mentre Londra perde lo 0,65% con il Ftse 100 a 7.360 punti.